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Директор Одесского зоопарка нарядился быком и спел песню наступающему году (видео)

25 декабря, 17:25

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Игорь Беляков выпускает оригинальные клипы по несколько раз в год

Одесский зоопарк выпустил новое видео, посвященное наступающему году Быка, которым поздравляет всех с праздниками. Видео опубликовали на странице зоопарка.

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В главной роли, как обычно, директор зверинца Игорь Беляков. Он и еще двое актеров одеты в быков и разыгрывают любовную драму на территории зоопарка.

Напомним, популярную украинскую колядку каждый год исполняют оригинальными способами. Ранее "Щедрик" исполнили на азербайджанских национальных музыкальных инструментах.

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Также мы писали о американских сержантах, которые спели колядку акапельно для нашей страны.

Кстати, мы подготовили для вас антикоронавирусные колядки и щедривки – читайте в нашем спецпроекте.

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Одесса Новый год год быка одесский зоопарк
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