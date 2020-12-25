Директор Одесского зоопарка нарядился быком и спел песню наступающему году (видео)

Одесский зоопарк выпустил новое видео, посвященное наступающему году Быка, которым поздравляет всех с праздниками. Видео опубликовали на странице зоопарка.
В главной роли, как обычно, директор зверинца Игорь Беляков. Он и еще двое актеров одеты в быков и разыгрывают любовную драму на территории зоопарка.
Напомним, популярную украинскую колядку каждый год исполняют оригинальными способами. Ранее "Щедрик" исполнили на азербайджанских национальных музыкальных инструментах.
Также мы писали о американских сержантах, которые спели колядку акапельно для нашей страны.
Кстати, мы подготовили для вас антикоронавирусные колядки и щедривки – читайте в нашем спецпроекте.
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