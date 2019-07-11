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Директор приюта в Одессе сохранила должность после скандала с насилием среди воспитанников

11 июля, 16:35

Заведующую обещали уволить еще в сентябре 2018 года

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: zik.ua

В Одессе директор областного детского приюта "Свитанок" Инна Ищенко остается на своей должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", за минувшие 10 месяцев руководитель не менялся, несмотря на то, что были открыты уголовные производства, а воспитанники делали признания об "ужасах" своего пребывания в учреждении. По данным портала OpenData, с августа 2018 года "Свитанком" руководит Инна Ищенко.

Напомним, летом 2018 года разразился скандал после тог, как появились сообщения об избиении детей воспитателями. Видео с признаниями было опубликовано в сети.

Тогда сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "побои и истязания". В рамках начатого уголовного производства полиция выясняла степень ответственности каждого работника приюта. https://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-odesse-deti-pozhalovalis-na-izbieniya-so-storony-vospitateley-priyuta-1160480.html

Чуть позже выяснилось, что 16-летнего воспитанника заподозрили в изнасилованиях младших детей. Такую информацию обнародовал советник главы областной администрации Артем Поланский.

Правоохранители расследовали сразу два преступления: собственно изнасилование и то, что руководство приюта скрывало действия своего подопечного.

При этом, когда сотрудники областной службы по делам детей попытались установить психологическое состояние подростка, а также других детей, выяснилось, что чудесным образом из приюта пропали и карты психологической работы с детьми, и журнал наблюдений.

Комиссия инициировала проверку приюта. Максим Степанов, который тогда занимал пост председателя Областной государственной администрации, отстранил от выполнения обязанностей начальника региональной службы по делам детей Аллу Кирияк. Позже Кирияк написала заявление об уходе по собственному желанию.

Кроме того, в Одесской ОГА были уверены, что директор знала о происходящем, и 6 сентября Степанов заявлял, что директор приюта будет уволена. Однако, как оказалось, Ищенко до сих пор остается на прежнем посту.

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Тег увольнение, обвинения, приют, одесская область

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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