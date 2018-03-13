Для украинских морпехов строят новую воинскую часть: видео

Сегодня, 14:29

Уже готовы две казармы вместимостью по 280 человек каждая — одна для срочников, а вторая, улучшенной планировки, для контрактников


В селе Дачное-2 Одесской области для морских пехотинцев ударными темпами строят новую воинскую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Уже готовы две казармы вместимостью по 280 человек каждая — одна для срочников, а вторая, улучшенной планировки, для контрактников. Кроме того, начато строительство третьей казармы, заканчивают возведение трехэтажного общежития для офицеров.

Строят на территории части также столовую на 500 мест, штаб бригады, медсанчасть и котельную, в планах возвести спорткомплекс. Сдать объект обещают в конце 2018 года.

Ранее мы писали, что под Одессой строят городок для морпехов за 250 миллионов.

Также сообщалось, что в Николаевской области для военных строят свой город с казармами и сэндвич-панелями.

Кроме того, напомним, что под Одессой открыли военный городок.

Летом офицеры и солдаты Нацгвардии получили бесплатное жилье под Киевом76 офицеров и солдат Нацгвардии получили ключи от новых квартир под Киевом. Дома сданы в эксплуатацию, есть свет, вода и газ.
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