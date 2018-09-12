Дни здоровья в Одессе: ивент как в Испании, зарядка с Ульяниной и тест на ВИЧ

Одесса стала первым городом в Восточной и Центральной Европе, который принимает ежегодную международную конференцию City Health International, или "Здоровье в городе". До этого мероприятие проводили в Лондоне и Глазго (Соединенное Королевство), Базеле (Швейцария) и Барселоне (Испания). Более 300 участников из 24 стран мира, среди которых чиновники, исследователи, активисты, медики, урбанисты и политики, будут обсуждать проблемы в сфере охраны здоровья и пути их решения.

По словам одного из организаторов Андрея Клепикова, Одессу для проведения конференции выбрали не случайно: именно здесь очень остро стоят проблемы борьбы с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

"Очень важно услышать, как меняются большие города, с какими проблемами сталкиваются в более развитых регионах, потому что мы тоже рано или поздно с этим столкнемся. Это прекрасная возможность для специалистов в области здравоохранения и городского планирования узнать о применении новых практик", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь оргкомитета Виктория Закревская.

И пока специалисты из Украины, Нидерландов, Соединенного Королевства, Исландии, Испании, Польши и Бельгии будут участвовать в дискуссиях, одесситы смогут принять участие в Фестивале здоровья. В муниципалитете говорят: фест будет проходить возле Карантинной стены в парке им. Шевченко сегодня и завтра с 10:00 до 18:00.

"Можно будет бесплатно измерить рост, вес, уровень артериального давления и сахара крови, определить риск возникновения сахарного диабета, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты, обследовать родинки с помощью дерматоскопа", — сообщают в муниципалитете.

Тут же можно будет посетить бесплатные фитнес-тренировки, мастер-классы по оказанию первой помощи и лекции о здоровье.

Так, сегодня с 13:00 до 14:00 кулинарный эксперт Евгений Клопотенко расскажет о здоровой и вкусной школьной еде.

С 13:30 до 15:00 прекрасную половину ждут на "откровенные разговоры о своем теле, физическом и психологическом здоровье".

А с 14:00 до 15:30 всех ждет ведущая популярного реалити-шоу о похудении Мирослава Ульянина. Она поведает одесситам о 10 привычках здоровой жизни в мегаполисе. Уже в пятницу в 8:00 Ульянина проведет 20-минутную зарядку.

Среди других мероприятий, запланированных на 14 сентября, — мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи (с 11:30 до 14:30) и лекция кандидата биологических наук Владимира Немерцалова о влиянии химических элементов на здоровье (с 12:00 по 13:00).

Четырехкратная чемпионка мира по спортивным танцам на инвалидных колясках Елена Чинка поделится своим жизненным опытом (13:00—14:00), а старший лейтенант патрульной полиции Виктория Байдан (15:00—16:00) будет рассказывать о законодательных нововведениях по противодействию домашнему насилию.

Напомним,