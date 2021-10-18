До +14 тепла! Синоптики обрадовали прогнозом погоды в Одессе 19 октября

Во вторник, 19 октября, в Одессе ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Погода на 19 октября
В Одессе 19 октября синоптики прогнозируют день без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 5-7 градусов, а днем поднимется максимум до 12-14 градусов тепла.
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Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
Ранее мы писали:
- какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.