Долги одесситов за ЖКХ исчисляются миллионами

В Одесской области больше всего задолжали за газ, а меньше всего – за мусор

Фото: Сергей Николаев

Долги одесситов за ЖКХ исчисляются миллионами Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47e/f47/5c547ef472169.jpg 2019-04-05T03:03:00+03:00 Одесса В Одесской области больше всего задолжали за газ, а меньше всего – за мусор

В Одессе и ряде населенных пунктов области на днях официально завершили отопительный сезон, но расплачиваться за него, судя по данным областной службы статистики, придется еще долго.

На конец февраля задолженность жителей области за отопление и горячую воду составила 889,8 млн грн, а общая сумма долга за коммунальные услуги близится к отметке в 5 млрд грн. Для сравнения: такую сумму в 2019-м Южная Пальмира планирует потратить на образование, медицину, дороги и транспорт вместе взятые.

Большая часть долга населения региона приходится на газ – 2,8 млрд грн, гласят данные областной Службы статистики. На втором месте по объему – задолженность за отопление и горячую воду, причем самыми "заядлыми" должниками стали одесситы: еще в январе одесские тепловики не досчитались 574,7 млн грн.

Следом идет электроснабжение – 526,8 млн грн. Куда меньше потребители должны за содержание домов и придомовой территории (280,7 млн грн), холодную воду и водоотведение (136,2 млн грн), а также вывоз мусора (41,5 млн грн).

Эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский констатирует: причины неуплаты могут быть самыми разными: от элементарного недостатка средств до обычной "наглости". Причем "слишком лояльное отношение к неплательщикам" наш собеседник назвал одной из проблем сферы.

"Так мы никогда не приучим население платить", — заявил Матковский, но при этом подчеркивает, что все участники этого рынка должны быть в равных условиях и, например, из-за нескольких неплательщиков не должен страдать весь дом. Еще одной проблемой специалист называет качество газа.

"Важным является вопрос теплотворности (количество тепла, выделяемое при сгорании определенного объема топлива. — Авт.). Я за время работы в областной администрации не нашел структуры, которая может измерять теплотворность газа. Ее просто нет", – посетовал эксперт.

Жалуются на качество газа и потребители.

"То, что поднимают цены, конечно, плохо, но это всегда было. Хуже, что падает качество: вода греется дольше, а газ часто желтый", — рассказала нам одесская пенсионерка Галина Андреевна.

А вот студенты недовольны горячим водоснабжением.

"Цены в общежитии растут постоянно, но это не критично. К тому же можно субсидию оформить. Куда интереснее, почему при этом теплая вода есть только со середины ноября по конец марта", — пожаловался будущий филолог Иван.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, монетизированные субсидии в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.