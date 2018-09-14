Дом котэ: в Одессе из пенька сделали арт-объект, появились яркие фото

Во дворе одного из домов по улице Пастера в Одессе обычный пенек, оставшийся от спиленного дерева, превратили в яркий арт-объект под названием "дом котэ".

Как сообщает "Думская", художник с нескольких сторон пенька нарисовал окна, причем в некоторых виднеются кошачьи морды, а одно окно пустует.







Напомним, ранее в Мелитополе студенты училища культуры превратили старую трансформаторную будку в картинную "галерею". Молодые художники показали горожанам, что стрит-арт может проявляться не только в непонятных иероглифах-граффити.

Как рассказал преподаватель училища, для студентов эта работа стала хорошей практикой и поводом показать свой вклад в благоустройство города. При этом рисунки студенты выбрали самостоятельно, а кисти и краски им предоставила городская власть.

Также мы сообщали, что стенах "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.