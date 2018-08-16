Домашнее насилие: где искать помощь

Для Одессы актуальным остается вопрос домашней тирании. По статистике, за семь месяцев 2018-го копы приняли 4912 заявлений и сообщений, связанных с насилием в семье. Не сложно подсчитать, что ежедневно фиксировали около 27 случаев. Вместе с тем стражи порядка составили 4840 админпротоколов относительно семейных тиранов.

Вопиющий случай поразил одесситов в середине лета: мужчина грозился лишить сожительницу родительских прав и даже вызвал полицию, однако наряд усмотрел нарушения в действиях самого заявителя, выписал штраф и попросил оставить женщину в покое.

Случай, получивший огласку благодаря патрульной Зое Мельник, до того взволновал горожан, что в помощь пострадавшей собрали порядка 40 000 грн: на лечение, психологическую помощь семье и ремонт. Спустя месяц, Виктория начинает новую жизнь.

"Когда женщину избивают и унижают на глазах у детей — это никакая не семья. Люди боятся остаться одни и важно убирать этот страх, оказывать поддержку, в первую очередь психологическую", — поделилась с нами патрульная, добавив, что в насилии виноват исключительно насильник и искать причины в жертве бессмысленно.

Эксперты полагают, что причина нездоровых семейных отношений кроется в пагубных общественных установках.

"Семейное насилие традиционно рассматривается как "домашний междусобойчик". В первую очередь нужно менять отношение людей. В консервативных семьях часто считается нормальным наказывать членов семьи, это долгое время воспринималось как само собой разумеющееся", — считает глава ФБ "Дорога к дому" Сергей Косин.

По его мнению, необходимо создавать убежища для пострадавших, где они смогут скрыться от агрессивного члена семьи, а также общаться с детьми в школах, чтобы те понимали ненормальность отношений и не повторяли агрессию во взрослой жизни.

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В случае семейного насилия специалисты советуют не обходить вниманием и детей, которые наблюдают ссоры с рукоприкладством.

"Если отец избивает мать, то над наблюдающим это ребенком совершается психологическое насилие. Последствия его могут быть и более неблагоприятными, чем физическое насилие, — считает психолог Виктория Варварина, напоминая и о других опасностях. — Существует и экономическое насилие — ограничение ребенка в его потребностях, когда он не получает необходимых возможностей для развития. Вплоть до принуждения к работе, когда ребенок вынужден сам добывать себе средства к существованию".

К видам психологического насилия относят гиперопеку, недостаток внимания и конфликт интересов, когда родители дают ребенку абсолютно противоположные установки и заставляют сомневаться в авторитете друг друга.

ИСКАТЬ ПОМОЩЬ И СИЛЫ

Психологи, правоохранители, волонтеры и бывшие жертвы семейного насилия в один голос рекомендуют пострадавшим единый механизм противодействия тирании: копить силы и деньги, заручаться поддержкой и рвать отношения с агрессором.

Одесские благотворительные фонды "Вера, Надежда, Любовь" (Тел. 777-25-17) и "Дорога к дому" (Тел. 777-20-76) предоставляют пострадавшим убежища и помогают стать на ноги.

Также в городе действует центр бесплатной правовой помощи, где среди прочего помогут провести бракоразводный процесс. Получить консультацию и поддержку в случае домашнего насилия можно по бесплатной национальной горячей линии, позвонив по номеру 386. Свидетелей домашнего насилия просят не оставлять жертву в беде и в критических ситуациях обращаться к правоохранителям и в соцслужбы.

Напомним, в Одессе женщина убила сожителя-тирана.

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