Дорога в ЕС: из Украины в Румынию будут добираться через Дунай

На месте будут проводить пограничный, таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и другие виды госконтроля

Переправа. От украинского до румынского берега всего 900 метров. Фото: uspa.gov.ua.

Дорога в ЕС: из Украины в Румынию будут добираться через Дунай Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c62/3c9/5c6c623c9e125.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c62/3c9/5c6c623c9e125.png 2019-02-19T22:13:00+02:00 Одесса На месте будут проводить пограничный, таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и другие виды госконтроля

В Одесской области к лету может заработать паромная переправа через Дунай из Орловки в румынскую Исакчу.

Как рассказали в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ), на минувшей неделе комиссия представителей Кабмина и АМПУ подтвердила, что для начала работы пункта пропуска "Орловка" есть все необходимые условия. Так, на месте будут проводить пограничный, таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и другие виды госконтроля.

По словам чиновников, эта переправа упростит и ускорит транспортное сообщение с Румынией, ведь расстояние между украинским и румынским берегами составляет всего 900 метров. Сейчас же, чтобы добраться из Орловки в Исакчу, необходимо сделать круг через Молдову длиной около 100 км.

Планируют, что паромная переправа сможет пропускать около 1000 грузовиков и 250 легковых авто в сутки.

"Реализация этого проекта будет способствовать превращению южного региона нашего государства и Украины в целом в важный транспортный узел восточной Европы", — говорится в сообщении АМПУ.

Кроме того, ожидают, что новый транспортный коридор способствует развитию районов Придунайского региона обеих стран: появятся инвесторы, новые рабочие места и, как следствие, увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Напомним, что открытие переправы Орловка — Исакча предусмотрено соглашением между Украиной и Румынией, которое подписали в 2015 году.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.