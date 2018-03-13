Доступные лекарства в Одессе: деньги есть, но с аптеками проблема

Одесская область уже получила 10 млн грн по программе Минздрава и ждет еще 50

Госпрограмма "Доступные лекарства", которая позволяет пациентам с гипертонией, диабетом и бронхиальной астмой получать необходимые препараты бесплатно или со значительной скидкой, действует в Одесской области уже почти год. Проект поддержали около 250 аптек, а вот с освоением бюджетных средств возникли сложности.

Из 60 млн грн, предусмотренных для региона в рамках программы на 2018-й, на данный момент поступили более 10 млн. Тем не менее высоким процентом возмещения денег по рецептам могут похвастаться не все районы, но в ОГА обещают исправить ситуацию.

"Наиболее эффективно программу реализуют в городе Теплодар, Савранском, Измаильском и Окнянском районах. Там процент компенсации по рецептам составляет более 80%", — говорят в пресс-службе ОГА.

А на местах низкие показатели объясняют административными проблемами. В частности, в Овидиопольском районе говорят, что у них образовались новые ОТГ, которые еще не попали в перечень на отчисление средств.

"На ближайшей сессии облсовета будет рассматриваться решение о том, чтобы внести необходимые изменения, и проблема сразу уйдет: 45% охвата перейдут в 80% и более", — заверил нас глава Овидиопольской РГА Владимир Левчук.

Сетуют в районах и на трудности с аптеками. В частности, небольшие предприятия относятся к программе с опаской. "Мы предлагали сотрудничать всем нашим предпринимателям, которые имеют аптеки, но никто не соглашался, боялись работать с бюджетом. В итоге приехала фирма из Одессы, которая открыла аптечный киоск прямо в поликлинике, и она работает с нами", — рассказал нам мэр Теплодара Михаил Жовнир.

В Овидиопольском районе сразу ориентировались на сетевые аптеки и, заключив три договора, смогли покрыть большую часть сел. А вот жителям Кодымского района приходится ездить за лекарствами в райцентр, ведь у них есть лишь три аптеки-участника.

"Проводим работу, чтобы решить вопрос, но пока ситуация такая", — посетовали в Кодымской РГА.

ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ ОТ ГИПЕРТОНИИ

Тем временем пункт одесской горпрограммы "Здоровье", который предусматривал выдачу лекарств от гипертонии пенсионерам, отменили, как дублирующий госпрограмму, но заменили новым.

"В городских больницах ургентные пациенты получают бесплатно все лекарства в первые три дня пребывания в стационаре. Речь идет о людях, которые требуют неотложной помощи: пациенты в тяжелом состоянии, без сознания или с травмами", — говорят в горздраве, подчеркивая, что теперь врачи не ищут родственников больного для покупки препаратов, а сразу оказывают помощь, пользуясь запасами больницы.