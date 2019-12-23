Довели до инфаркта: в Одессе женщина отсудила более 30 тысяч гривен за буллинг

Владельцы отеля жаловались на соседку и довели ее до инфаркта

/ Фото: Pixabay

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В Одессе женщина, которой устроили травлю представители местного отеля, отсудила 30 тысяч гривен в качестве моральной компенсации.

Как говорится в решении суда, на женщину, проживающую по улице Еврейской, над помещением отеля, регулярно жаловались в полицию, налоговую и ГСЧС, обвиняя ее в том, что она их якобы затапливает.

По словам истицы, эти жалобы заставляли ее серьезно нервничать, и в марте 2015-го года у нее случился инфаркт. Врачи посоветовали ей снизить эмоциональную нагрузку, но ситуация с отелем "не отпускала".

При этом жалобщики никак не подтверждали своих претензий о затоплениях и никак не объясняли связь действий женщины с потопами в отеле.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что собственники отеля травили истицу и постановил выплатить женщине 30 тысяч гривен моральной компенсации.

"Ответчик использовал свое конституционное право для создания невыносимых условий жизнедеятельности истца как члена общества", — говорится в решении.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584).

Так, с января 2019 года за травлю и любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность. Согласно КУоАП (статья 173-4), это штраф в размере 850—1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов. При повторном или групповом правонарушении наказание может увеличиться вдвое. В большинстве случаев расплачиваться приходится родителям.

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