Драка и жесткое задержание в Затоке: появилось видео с нагрудных камер патрульных

За оказание сопротивления полицейским мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Стали известны новые обстоятельства драки с полицией и жесткой реакции силовиков в Затоке, Одесской области.

Подробности сообщили в областном управлении Нацполиции.

"В полицию поступило сообщение от военнослужащих Национальной гвардии, которые патрулировали курортный поселок, о том, что у них возникла конфликтная ситуация с владельцем торговой палатки по поводу нарушения им карантинных мер", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл ближайший пеший патруль полиции, который обнаружил двоих мужчин, которые спорили с гвардейцами.

"В ходе разрешения конфликта кто-то из молодчиков применил в сторону стражей порядка газ раздражающего действия. Младший из нарушителей бросился бежать. Один из полицейских бросился его задерживать, следом их догнал старший мужчина и нанес полицейскому телесные повреждения в виде ушиба и сотрясения мозга", - добавили копы.

Видео: Нацполиция

Также сообщается, что стражи порядка в ответ применили к нарушителям физическую силу и специальные средства.

Старшему нарушителю, 27-летнему мужчине, позже сообщили о подозрении по статье, которая предполагает до пяти лет лишения свободы за нанесение телесных повреждений полицейскому.

"На протяжении суток его несовершеннолетний товарищ обратился за помощью к медикам, сообщив о телесных повреждениях от стражей порядка. Сведения об этом внесены в Единый реестр до судебных расследований, идет следствие", - заявили в полиции.

К оценкам действий каждого из участников инцидента подключились сотрудники Управления внутренней безопасности. В полиции пообещали по окончании служебной проверки сообщить об этом общественности.

Напомним, ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.

А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться