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Драка на ЛГБТ-марше в Одессе: к ответственности привлекут более 60 человек

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
29 августа, 20:38
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Помимо задержанных за драку после одесского ЛГБТ-прайда правонарушителей к ответственности также привлекут родителей 12 из них
Задержанных на Марше равенства в Одессе привлекают к ответственности. Коллаж "Сегодня"
Задержанных на Марше равенства в Одессе привлекают к ответственности. Коллаж "Сегодня"

Полиция Одессы привлекает к ответственности 61 участника драки после ЛГБТ-прайда 28 августа, в результате которой пострадали 29 правоохранителей.

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Об этом сообщила пресс-служба Одесского районного управления полиции №1.

По результатам предварительного расследования в рамках производств в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса были задержаны 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет, решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того к ответственности согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях привлекут родителей подростков.

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Отмечается, что ранее правонарушителей доставили с места происшествия в территориальный отдел полиции и сведения по драке на Дерибасовской внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Марш равенства в Одессе

Сам "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел без провокаций в сопровождении правоохранителей. Несколько сотен активистов смогли проследовать от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего прошли по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги.

На Дерибасовской в какой-то момент к участникам марша попытались прорваться участники акции "Традиция и порядок", которых заслоняли правоохранители. Началась драка с применением спецсредств с обеих сторон.

По данным полиции, драка произошла через 20 минут после окончания ЛГБТ-акции.

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Напомним, вечером 28 августа по завершению шествия в центре города возникла драка между недовольными акцией молодыми мужчинами и правоохранителями. В результате происшествия почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения. Тогда полиция сообщила о задержании более 50 человек.

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