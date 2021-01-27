ДТП, обесточены дома и поваленные деревья: в Одесской области бушует непогода (фото и видео)

В Одесской области сегодня, 27 января, начался настоящий снегопад. Однако из-за непогоды случилось и много неприятностей: ДТП, обесточенные дома и поваленные деревья.

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"Сегодня" собрали фото и видео из соцсетей, что происходит сейчас в области.

/ Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

В связи с ухудшением погоды в Одессе объявили оранжевый уровень опасности.

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/ Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

К обеду уже выпало 42 мм снега, это среднемесячная норма осадков. В ближайшие три часа ожидается до 50 мм снега. То есть за сутки в городе выпадет даже больше месячной нормы.

Видео из соцсетей

Из-за снегопада без света остались 43 населенных пункта. Больше всего пострадали в Раздельнянском, Одесском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах. Поломки устраняют 89 оперативно-выездных бригад (282 энергетика и 110 единиц техники).

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По данным мэрии, с 5 часов утра дороги Одессы чистят по 17 маршрутам 98 машин спецтехники.

С 9:30 объявлен запрет на въезд в город большегрузных автомобилей. Людей просят без острой необходимости не выезжать на авто и не оставлять их вдоль дорог.

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Видео: Одесса Инфо

Вместе со снегом в Одессу пришел и деревопад. Ветки и деревья падают на проезжую часть.

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Только по состоянию на 9 утра было повалено 59 деревьев и зафиксировано 16 обрывов электросетей.

Видео: Одесса инфо

Кроме того, одно дерево упало прямо на провода трамваев. Из-за этого на улице Панелеймоновской этот транспорт стоит.

Фото: Одесса Сейчас

Из-за снега некоторые авто теряют управление. Так, в Сеть попало видео как авто буквально начало кружить на перекрестке, едва не попав в ДТП.

Видео: Одесса Инфо

Впрочем, первые дорожные аварии уже есть. На трассе Одесса – Южный водитель слетел с дороги в кювет. В результате авто перевернулось на бок.

Фото: Х*вая Одесса

Напомним, мы писали, что погода в Украине продолжает ухудшаться, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, ранее "Сегодня" показывали, что натворила непогода в Киеве.

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