ДТП под Белгородом-Днестровским: пострадавший ребенок умер в реанимации

После жуткого ДТП под Белгородом-Днестровским в Одесской области в реанимации умер сын женщины-водителя Renault. Мать мальчика погибла на месте аварии.
Как сообщает "УСИ", смерть восьмилетнего ребенка подтвердила глава пресс-службы ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская. По ее словам, Максим Кривицкий после аварии находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Также она рассказала, что в рамках уголовного производства по факту произошедшего назначен ряд экспертиз.
"Окончательно еще по делу не принято решение, но предварительно установлено – виновница ДТП погибла на месте. Переквалификации по делу не будет, – сообщила Гордиевская.
Как сообщил на своей странице в Facebook отец пострадавших детей, брат и сестра мальчика до сих пор находятся в больнице.
Напомним, 9 декабря на дороге между селами Выпасное и Бритовка не разминулись Renault Kangoo и Mitsubishi. За рулем первого авто находилась учитель местной школы – женщина погибла на месте. Также в машине были трое ее детей.
Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.
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