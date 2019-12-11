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ДТП под Белгородом-Днестровским: пострадавший ребенок умер в реанимации

11 декабря, 15:39

Брат и сестра мальчика до сих пор находятся в больнице

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

После жуткого ДТП под Белгородом-Днестровским в Одесской области в реанимации умер сын женщины-водителя Renault. Мать мальчика погибла на месте аварии.

Как сообщает "УСИ", смерть восьмилетнего ребенка подтвердила глава пресс-службы ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская. По ее словам, Максим Кривицкий после аварии находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Виктор Кривицкий, Facebook

Также она рассказала, что в рамках уголовного производства по факту произошедшего назначен ряд экспертиз.

"Окончательно еще по делу не принято решение, но предварительно установлено – виновница ДТП погибла на месте. Переквалификации по делу не будет, – сообщила Гордиевская.

Как сообщил на своей странице в Facebook отец пострадавших детей, брат и сестра мальчика до сих пор находятся в больнице.

Напомним, 9 декабря на дороге между селами Выпасное и Бритовка не разминулись Renault Kangoo и Mitsubishi. За рулем первого авто находилась учитель местной школы – женщина погибла на месте. Также в машине были трое ее детей.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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ДТП ребенок погиб мальчик одесская область Белгород-Днестровский

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