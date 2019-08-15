ДТП в Черноморске: легковушка врезалась в дерево, двух человек зажало в салоне

После аварии водитель и пассажир оказались в больнице

ДТП в Черноморске. Фото: 04868.com.ua

В городе Черноморск Одесской области ранним утром 15 августа произошло дорожно-транспортное происшествие – около 4:30 на улице Александрийской водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщает "Думская", в результате аварии пострадали два человека – 32-летний водитель и его пассажирка, которых зажало в покореженном салоне автомобиля.

Пострадавших доставили в городскую больницу, врачи оценивают их состояние как средне тяжелое.

Напомним, что накануне мы сообщали о новых данных Патрульной полиции по аварийности на Украине на минувших семь месяцев этого года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Добавим, что ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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