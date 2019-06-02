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ДТП в Измаиле: после столкновения с легковушкой грузовик разнес стену

2 июня, 20:00

В результате аварии пострадал один человек – с травмами головы и грудной клетки его госпитализировали

После столкновения грузовик разнес стену
После столкновения грузовик разнес стену. Фото: ГСЧС

В Одесской области 1 июня на улице Белгород-Днестровской в Измаиле произошло серьезное ДТП: легковая Opel Vectra столкнулась с грузовиком МАЗ. После столкновения тяжелая машина врезалась в частный дом, повредив стену и каменный забор. Об этом сообщает местное издание "Город24".

В результате аварии пострадал пассажир легковушки: его доставили в больницу с травмами головы и грудной клетки. Также на месте происшествия понадобилась помощь спасателей, которые смыли топливо, которое разлилось по улице из поврежденного бака.

Напомним, в жутком ДТП на трассе Одесса – Южный погибли четыре человека. Спасатели вытаскивали тела погибших из покореженных автомобилей. Авария произошла в районе села Булдынка.

Также сообщалось, что после ДТП в Збаражском районе Тернопольской области три человека погибли, а двое пребывают в тяжелом состоянии. Авария произошла 30 мая на трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, на повороте в село Зарудье. Там не разминулись грузовик MAN и внедорожник Mitsubishi.

Кроме того, добавим, что в результате ДТП в Грузии погиб украинец. Водитель не справился с управлением. В результате этого машина съехала с горной дороги Боржоми – Батуми.

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Тег ДТП, Измаил, грузовик, одесская область, легковушка

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АВТОР:

Мария Дмитренко

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