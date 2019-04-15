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ДТП в Одессе: маршрутка не разминулась с легковушкой

Сегодня, 14:14

В Одессе маршрутка задела легковой автомобиль

В Одессе на улице Краснова утром 15 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на очевидцев, инцидент случился около 11 часов, возле Центрального РЭСа, где автобус №145 зацепил легковушку.

К счастью, обошлось без пострадавших. Движение транспорта на месте аварии было затруднено.

Ранее в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.

Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.

Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

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Тег ДТП, Одесса, маршрутка

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