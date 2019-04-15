ДТП в Одессе: маршрутка не разминулась с легковушкой
В Одессе маршрутка задела легковой автомобиль
В Одессе на улице Краснова утром 15 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.
Как сообщает "Думская" со ссылкой на очевидцев, инцидент случился около 11 часов, возле Центрального РЭСа, где автобус №145 зацепил легковушку.
К счастью, обошлось без пострадавших. Движение транспорта на месте аварии было затруднено.
Ранее в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.
Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.
Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " ДТП в Одессе: маршрутка не разминулась с легковушкой". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Киевом 18-летний парень устроил смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка
Молодой человек, у которого не было прав, не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась