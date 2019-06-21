Крупное ДТП в Одессе: столкнулись сразу семь автомобилей

В аварии обошлось без жертв и пострадавших

В Одессе сразу семь машин сошлись в ДТП. Фото: Думская

В Одессе произошло масштабно дорожно-транспортное происшествие – на улице Черняховского в аварии столкнулись сразу семь автомобилей.

Как стало известно, среди столкнувшихся "паровозиком" машин оказался и самосвал КамАЗ, сообщает "Думская".

В результате ДТП обошлось без жертв и пострадавших, однако движение по улице было серьезно затруднено.

Напомним, недавно автобус с харьковчанами, который ехал в курортную Кирилловку на Азовском море, попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель. Авария произошла, когда пассажирский автобус остановился на обочине дороги и возобновил движение, когда в него врезался грузовик Scania, двигавшийся позади него.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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