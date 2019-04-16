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ДТП в Одессе: трамвай врезался в грузовик, опубликованы фото

Сегодня, 15:44

В результате аварии обошлось без пострадавших

В Одессе утром 16 апреля произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. На участке между проспектом Небесной сотни и улицы Академика Королева водитель грузовика попытался проскочить перед движущимся вагоном.

По данным полиции, в результате аварии, которое произошло в районе улицы Таирова, обошлось без пострадавших.

Как выяснилось, грузовик повернул с межквартального проезда во дворы, выехав прямо под движущийся на полном ходу трамвай, в салоне которого практически не было пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков – Щербаковка произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. По данным полиции, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Также мы писали, что недавно под Киевом в Старых Петровцах столкнулись два автомобиля , в результате аварии грузовая машина вылетела с дороги и въехала в постройку у жилого дома.


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Тег ДТП, Одесса, трамвай, грузовик

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