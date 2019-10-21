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ДТП в Одесской области: BMW выехал на встречную полосу, четверо пострадавших

21 октября, 12:03

Происшествие случилось в Килийском районе области

В результате аварии пострадали четыре человека

В результате аварии пострадали четыре человека / Фото: Нацполиция

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие – на автодороге Одесса – Рени столкнулись BMW и Тoyota Corolla, пострадали четыре человека.

Как сообщили в Килийском отделении полиции, инцидент произошел из-за того, что водитель немецкой иномарки не выбрал безопасной скорости и выехал на встречную полосу.

"Предварительно установлено, что водитель BMW, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу. От удара телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров автомобиля Tоyota. Все они госпитализированы", — заявили копы.

Сведения по факту инцидента были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения". Ведется досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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ДТП одесская область пострадавшие

Источник: Сегодня

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