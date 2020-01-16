Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Двое патрульных отбили почки задержанному: им объявили подозрение

16 января, 16:37

Копы жестоко избили задержанного, который не оказывал им сопротивления

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Одессе двоим работникам патрульной полиции, которые избили задержанного мужчину, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Двумя работниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его характера", - говорится в сообщении.

В результате от нанесенных побоев потерпевший потерял сознание, а позже у него диагностировали разрыв почки.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения, а также отстранении их от занимаемых должностей.

Отметим, что производство было зарегистрировано еще в феврале 2018 года, а новое руководство в декабре 2019 года изменило группу прокуроров в этом производстве.

Стоит напомнить, что инцидент произошел, когда пострадавший, Сергей Граждан, со своей женой и друзьями примерно в 00:30 возвращались домой, когда в автомобиле закончился бензин. Супружеская пара остановилась на обочине, и Граждан пошел за помощью.

Пострадавший рассказал, что к ним подъехал автомобиль и к нему подбежал мужчина в форме и стал кричать, что он пьян, повалил на землю, надел наручники, а потом его вытащили на дорогу и начали бить до тех пор, пока он не потерял сознание.

Жена потерпевшего добавила, что полицейские представились после того, как направили на нее оружие. Копы утверждали, что Граждан был пьяным, но врачи не обнаружили в крови мужчины алкоголя или наркотиков.

После этого на Граждана открыли два уголовных производства – за нанесение легких телесных повреждений и за насилие против сотрудников полиции.

Ранее в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора объявили о подозрении бывшему полицейскому, которому инкриминируют участие в сокрытии преступления – убийства местного жителя в Каховке, произошедшего в новогоднюю ночь.

Преступление произошло, когда мужчина пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял жертву.

После этого в городе начался стихийный митинг. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Мать погибшего, ссылаясь на следователя, рассказала, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных единиц оружия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса избиение одесская область полицейские подозрение

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пьяный мужчина взорвал гранату в одесском общежитии: есть пострадавшие (фото и видео)
Пьяный мужчина взорвал гранату в одесском общежитии: есть пострадавшие (фото и видео)Одесса
Глава налоговой службы Одесской области пыталась подкупить прокурора: появилось видео
Глава налоговой службы Одесской области пыталась подкупить прокурора: появилось видеоОдесса
Мальчик проблемный: в одесской школе прокомментировали скандал с избиением ребенка
Мальчик проблемный: в одесской школе прокомментировали скандал с избиением ребенкаОдесса
Продолжение порно-скандала в Одессе: врач ответил на обвинения
Продолжение порно-скандала в Одессе: врач ответил на обвиненияУкраина
Угрожал убить: в Одесской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку
Угрожал убить: в Одесской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девочкуОдесса
В МВД назвали список областей,
В МВД назвали список областей, "лидирующих" в секс-индустрииУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...