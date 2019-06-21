Двое патрульных в Одессе брали мзду с водителей элитных автомобилей

За определенную плату полицейские обещали "закрывать глаза" на пьяную езду

Фото: полиция.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды полицейских одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области, сообщает управление СБУ в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что патрульные наладили механизм получения неправомерной выгоды от водителей элитных автомобилей. За определенную плату полицейские обещали "закрывать глаза" на пьяных водителей. Стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла до тысячи американских долларов в эквиваленте на национальную валюту.

Правоохранители разоблачили обоих чиновников на одной из улиц Одессы, когда те получили 15 тысяч гривен взятки от очередного подвыпившего "клиента". Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других сотрудников Нацполиции, что возможно причастны к функционированию схемы.

Операция по разоблачению полицейских проводилась совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины и Теруправлением ГБР, расположенным в городе Николаев.

Напомним, в Николаевской области на взятке погорел полицейский. Подполковник полиции "крышевал" незаконную вырубку деревьев.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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