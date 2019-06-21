Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Двое патрульных в Одессе брали мзду с водителей элитных автомобилей

21 июня, 17:02

За определенную плату полицейские обещали "закрывать глаза" на пьяную езду

Фото: полиция
Фото: полиция.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды полицейских одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области, сообщает управление СБУ в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что патрульные наладили механизм получения неправомерной выгоды от водителей элитных автомобилей. За определенную плату полицейские обещали "закрывать глаза" на пьяных водителей. Стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла до тысячи американских долларов в эквиваленте на национальную валюту.

Правоохранители разоблачили обоих чиновников на одной из улиц Одессы, когда те получили 15 тысяч гривен взятки от очередного подвыпившего "клиента". Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других сотрудников Нацполиции, что возможно причастны к функционированию схемы.

Операция по разоблачению полицейских проводилась совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины и Теруправлением ГБР, расположенным в городе Николаев.

Напомним, в Николаевской области на взятке погорел полицейский. Подполковник полиции "крышевал" незаконную вырубку деревьев.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, взяточничество, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость " Двое патрульных в Одессе брали мзду с водителей элитных автомобилей". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаевской области на взятке погорел полицейский

Сегодня, 11:12

Подполковник полиции "крышевал" незаконную вырубку деревьев

На взятке погорел глава администрации Счастья

19 июня, 17:31

"Доил" предпринимателя, пока не попался

В Одесской области на взятке погорели чиновники таможни и Госпогранслужбы

18 июня, 11:00

Мужчины наладили схему вымогательства денег

В Одесской области СБУ разоблачила взяточника-военкома

15 июня, 18:26

Подполковник требовал от родителей призывника деньги за выдачу справки о непригодности к службе

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Модель Волански оценила блокировку своего аккаунта в "Инстаграм"

«Партия мэров» хочет в коалицию с Зеленским

Чемпионат мира-2022 проведут в России? 

Женщину постигла печальная участь после укуса домашней собаки

Ракицкий: Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене

Ждали российский пьедестал у девушек? Его не будет

Головкин шокировал требованием о третьем бое с «Канело»

Хоккеист сборной России попал на скандальное видео

Суперскоростная ножеточка "Острые грани". Точит за пару секунд

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

4 вещи, которые случаются с телом при ежедневном потреблении кофе

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь