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Двор дома в Одессе превратился в "озеро": появились фото и видео

7 мая, 16:19

Руслан Ровик

К потопу привел прорыв водопровода, на месте происшествия работают коммунальщики

В Одессе произошел серьезный потоп – на Черемушках порвало магистральный водопровод диаметром 300 мм, и в результате двор общежития превратился в озеро.

Этот инцидент произошел по улице Героев Крут, сообщает "Думская".

Жильцам прилегающих домов приходится перемещаться по доскам и бордюру.

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Аварийная бригада местного водоканала уже на месте, рабочие занимаются устранением последствий аварии, а общежитие отключено от водоснабжения.

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Ремонтники говорят, что ориентировочно будут работать до вечера, но все зависит от того, что они увидят, когда раскопают трубу.

Напомним, ранее в Киеве сотрудники службы спасения выезжали откачивать озеро, которое регулярно образуется под мостом в районе автостанции "Выдубичи".

В заложниках оказались прилегающие районы и автостанция, а отремонтировать дренажную систему и ввести ее в эксплуатацию железнодорожники не спешат.

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Ранее на улице Антоновича в столице прорвало магистральный трубопровод с горячей водой. Кипяток хлынул на проезжую часть, а также затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. В результате аварии несколько человек получили ожоги. Причиной ЧП коммунальщики назвали изношенность сетей.

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Одесса потоп прорыв прорыв трубы

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