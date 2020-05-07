Двор дома в Одессе превратился в "озеро": появились фото и видео

В Одессе произошел серьезный потоп – на Черемушках порвало магистральный водопровод диаметром 300 мм, и в результате двор общежития превратился в озеро.
Этот инцидент произошел по улице Героев Крут, сообщает "Думская".
Жильцам прилегающих домов приходится перемещаться по доскам и бордюру.
Аварийная бригада местного водоканала уже на месте, рабочие занимаются устранением последствий аварии, а общежитие отключено от водоснабжения.
Ремонтники говорят, что ориентировочно будут работать до вечера, но все зависит от того, что они увидят, когда раскопают трубу.
Напомним, ранее в Киеве сотрудники службы спасения выезжали откачивать озеро, которое регулярно образуется под мостом в районе автостанции "Выдубичи".
В заложниках оказались прилегающие районы и автостанция, а отремонтировать дренажную систему и ввести ее в эксплуатацию железнодорожники не спешат.
Ранее на улице Антоновича в столице прорвало магистральный трубопровод с горячей водой. Кипяток хлынул на проезжую часть, а также затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. В результате аварии несколько человек получили ожоги. Причиной ЧП коммунальщики назвали изношенность сетей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк