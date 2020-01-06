Двойное убийство в Киеве: появились новые подробности расследования

Фото: Добрев

После задержания двух подозреваемых в жестоком убийстве девушек на киевском Подоле, с ними проводят следственные действия сотрудники следственно-оперативной группы столичной полиции, которым были переданы задержанные.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале Одессы.

С подозреваемыми проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, открытого по статье "умышленное убийство".

Также стало известно, что в Одессу из Киева выехала группа следователей и прокуроров, которые планируют доставить задержанных в столицу, после чего им будет вручено подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры, сообщает УНН.

"В Одессу выехала группа следователей и прокуроров прокуратуры города Киева. Планируем уже сегодня доставить задержанных в город Киев, где им будет вручено подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", – сообщили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали о том, что появились фото и имена подозреваемыхв убийстве.

Напомним, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка квартиры, которую она сдавала подозреваемым на Новый год, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу на балконе.

Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений.

О пропаже девушек сообщили за несколько дней до случившегося – 2 января. Камынина и Лысенко вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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