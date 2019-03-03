Двойное убийство в Одесской области: застрелили супружескую пару
Тела супругов были обнаружены в Ширяевском районе
В Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Как сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области, тела погибших были найдены 3 марта в их домовладении.
"Тело 51-летнего хозяина с проникающим огнестрельным ранением в спину было в помещении летней кухни, а его 49-летней жены, смертельно раненной аналогичным способом – в одной из жилых комнат", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, убийца стрелял из охотничьего ружья, а из дома якобы ничего не похищено. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", ведутся неотложные оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 2 марта в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал Дмитрий Головин, тот из-за жажды денег "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".
Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.
Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.
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