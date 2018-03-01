Двухметровые сугробы: как Одесса борется со стихией

Одессу уже несколько дней подряд заметает снегом. Чтобы помочь тем, кто в силу различных обстоятельств оказался в такую погоду на улице, в городе развернули несколько пунктов обогрева. "Сегодня" побывала в одном из них.

Мы отправились в пункт обогрева, что в Преображенском парке. У арки со стороны улицы Мечникова стоят две большие брезентовые палатки, перед которыми дежурит авто ГСЧС. В одной из них стоит полевая кухня на дровах. Здесь кипятят воду для чая и лапши быстрого приготовления. "Тут кипяток и огонь, поэтому готовим отдельно, чтобы никто не обжегся", — поясняют волонтеры.

Другая палатка, по нашим наблюдениям, больше: в ней, собственно, и греются все те, кто в этом нуждается. Внутри достаточно тепло, ведь тент отапливают двумя буржуйками. Вокруг каждой — деревянные лавочки. Тут же дежурят несколько медиков, которые при необходимости оказывают первую помощь: перевязывают раны и борются с обморожениями. "Здесь лучше, чем на улице", — говорит Артем, который, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, пришел сюда погреться.

Волонтеры. Двадцать шесть человек работают в несколько смен. Фото: П.Мордынская

"Минувшей ночью к нам обратились больше 130 человек, а с первого дня (с вечера понедельника. — Авт.) уже около 300 человек получили помощь, — рассказал "Сегодня" координатор пункта Федор Герасимов. — Люди обращаются разные, не только бездомные. Примерно 30% — обычные прохожие, которые заходят, греются и идут своей дорогой". По словам Герасимова, во вторник тут оказали помощь семерым людям с обморожением.

Когда "Сегодня" пришла погреться, перед палатками стоял похожий на скорую микроавтобус с надписью "Служба помощи бездомным". "На нем мы из города привозим людей. В первый же день нашли в сугробе замерзшего человека, но, слава богу, обошлось, — рассказывает координатор пункта обогрева, отмечая, что мужчина не был бездомным. — Он не дошел до вокзала, что-то с ним по дороге случилось". Вызвать авто на помощь замерзающим можно по телефону (063) 577-80-80.

Палатки. Для кухни — отдельный тент, чтобы никто случайно не получил ожог или другую травму. Фото: П.Мордынская

ВЗАИМОПОМОЩЬ. В пункте посменно работают 26 человек. "За день выматываюсь так, что не хватает сил. Но ребята, которые приходят обогреваться, тоже помогают, приходят, дрова рубят, например", — говорит волонтер Евгений, подбрасывая дрова в полевую кухню. "Я работаю при церкви, а тут в выходные дни решил помочь людям", — говорит "напарник" Евгения.

ДЛЯ ХВОСТАТЫХ: "КОММУНАЛКИ" И ЕДА

В лютые морозы особенно нуждаются в помощи человека бездомные животные. Еще в начале зимы волонтеры начали мастерить деревянные будки, которые теперь активно обживают коты. Такие кошачьи "коммуналки" встречаются в парках и дворах по всему городу, но, к сожалению, на всех их не хватает.

Дворняга. Сытые животные намного лучше переносят морозы. Фото: П.Мордынская

Теперь зоозащитники добиваются, чтобы бездомным животным открыли доступ в подвалы жилых домов. Соответствующее решение уже одобрили на сессии горсовета, но, по словам волонтеров, выполнять не спешат. "До сих пор не отрегулирован механизм исполнения, нужно дополнительно общаться с ЖКС и ОСМД", — говорит председатель Общественного совета зоозащитников Одессы Светлана Барсукова, отмечая, что котята и щенки очень плохо переносят морозы. Наша собеседница советует переносить малышей в теплые помещения. "Очень важно накормить животное, сытые намного лучше переносят холод", — говорит ¬Барсукова.

ДВУХМЕТРОВЫЕ СУГРОБЫ

В связи с ухудшением погодных условий количество пунктов обогрева в Одесской области увеличили с 95 до 222. Среди них — пять передвижных: два в Одессе и по одному в Измаиле, Белгороде-Днестровском и Подольске. Тем временем в Килийском районе, по словам председателя местного райсовета Павла Бойченко, высота снежных сугробов порой достигает двух метров.

На полевой кухне кипятят воду для чая и лапши быстрого приготовления, чтобы и согреться, и подкрепиться

На момент подготовки номера к печати сообщений об обрывах линий электропередач не поступало, но чиновники уверяют, что ремонтники уже в состоянии полной готовности. "Подготовили к восстановительным работам 60 бригад", — утверждают в пресс-службе ОГА. Напомним, что из-за снегопада, который обрушился на регион в середине февраля, жители некоторых населенных пунктов сидели без света около двух недель.

Вчера с полудня вновь ввели ограничения на въезд грузовиков в Одессу. "До улучшения погодных условий", — говорят патрульные. По данным синоптиков, сегодня метель продолжит бушевать.

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