Дырявые машины и нехватка защиты: в Одесской области сняли на видео условия работы медиков

В Одесской области на станции скорой помощи в Подольском районе, которая обслуживает также Кодымский, Окнянский и Балтский регионы, врачи выезжают к пациентам на дырявых машинах и практически не имеют средств защиты.

Кроме того, у медиков лишь один защитный костюм на бригаду, сообщает "Думская".

"Мы нуждаемся во всевозможных средствах индивидуальной защиты. Нам выдали, но выдали очень мало. Один защитный костюм на четверых фельдшеров. Этот костюм одноразовый, его нельзя обрабатывать, нельзя стирать", – рассказали сотрудники.

По словам фельдшера Татьяны Куницкой, на станции необходимы кварцевые лампы и дезрастворы для обработки машин.

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Автомобили скорой помощи часто выходят из строя, и большинство уже давно нужно списать, говорят водители, показывая огромные дыры в полу.

"Машины работают круглосуточно, ломаются часто. Мы делаем все, что в наших силах, стараемся помочь людям, но нам не дают даже никаких средств защиты", — заявил один из шоферов.

Главврач Виталий Игнатов рассказывает, что средства защиты из области получили, но их слишком мало.

"Ситуация со средствами индивидуальной защиты, конечно, напряженная. На каждого сотрудника выездной бригады этих костюмов, к сожалению, не хватает, поэтому пока у нас есть по одному полному комплекту на каждый борт", — говорит главврач.

Как ранее сообщали "Сегодня", в Одесской областной больнице разразился скандал. Медики обнародовали видео-заявление, где говорится о том, что у них недостаточно средств для борьбы с эпидемией. По их словам, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной.

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