Еда с тараканами и подглядывания в душе: Денисова рассказала, как живут дети в одесском центре психореабилитации
Проверяющие отметили, что воспитанники центра живут в условиях, близких к тюремным
После скандала, разразившегося вокруг одесского центра социально-психологической реабилитации детей, учреждение посетили представители омбудсмена.
Проверяющие отметили удовлетворительное состояние ремонта и наличие необходимых бытовых вещей, но констатировали, что воспитанники центра живут в условиях, близких к тюремным.
"Зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство… Большинство детей жаловались на еду с тараканами, волосами, что нашло подтверждение на момент проверки. Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников", — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Кроме того, грубо нарушается приватность детей.
"Администрация учреждения наблюдает за детьми во время купания. Душ и смена одежды безосновательно ограничиваются до одного раза в неделю", — сообщили представители омбудсмена.
По данным омбудсмена, детей заставляют посещать воскресную церковную школу и применяют в отношении них наказания в виде физических упражнений.
Напомним, администрация центра ранее все обвинения отрицала.
В понедельник, 4 марта, стало известно, что из городского центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного на улице Героев Крут, сбежали трое мальчиков. Ранее общественный руководитель организации "Защита прав детей", Зоя Мельник обвинила руководство Центра социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД) в ограничении прав и свобод подопечных им лиц.
Ранее мы писали, что в Одессе работники приюта обманули полицию и всполошили весь город.
Тем временем, в Одессе незрячий учитель помогает детям с проблемами зрения стать программистами. Благодаря помощи педагога дети смогли освоить компьютер.
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