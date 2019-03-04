Еда с тараканами и подглядывания в душе: Денисова рассказала, как живут дети в одесском центре психореабилитации

Проверяющие отметили, что воспитанники центра живут в условиях, близких к тюремным

Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Еда с тараканами и подглядывания в душе: Денисова рассказала, как живут дети в одесском центре психореабилитации Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg 2019-03-04T21:24:26+02:00 Одесса Проверяющие отметили, что воспитанники центра живут в условиях, близких к тюремным

После скандала, разразившегося вокруг одесского центра социально-психологической реабилитации детей, учреждение посетили представители омбудсмена.

Проверяющие отметили удовлетворительное состояние ремонта и наличие необходимых бытовых вещей, но констатировали, что воспитанники центра живут в условиях, близких к тюремным.

"Зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство… Большинство детей жаловались на еду с тараканами, волосами, что нашло подтверждение на момент проверки. Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников", — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Кроме того, грубо нарушается приватность детей.

"Администрация учреждения наблюдает за детьми во время купания. Душ и смена одежды безосновательно ограничиваются до одного раза в неделю", — сообщили представители омбудсмена.

По данным омбудсмена, детей заставляют посещать воскресную церковную школу и применяют в отношении них наказания в виде физических упражнений.

Напомним, администрация центра ранее все обвинения отрицала.

В понедельник, 4 марта, стало известно, что из городского центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного на улице Героев Крут, сбежали трое мальчиков. Ранее общественный руководитель организации "Защита прав детей", Зоя Мельник обвинила руководство Центра социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД) в ограничении прав и свобод подопечных им лиц.

Ранее мы писали, что в Одессе работники приюта обманули полицию и всполошили весь город.

Тем временем, в Одессе незрячий учитель помогает детям с проблемами зрения стать программистами. Благодаря помощи педагога дети смогли освоить компьютер.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Еда с тараканами и подглядывания в душе: Денисова рассказала, как живут дети в одесском центре психореабилитации". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.