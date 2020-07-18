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Ехали с отдыха: полицейские рассказали об участниках смертельного ДТП на трассе Одесса – Рени

18 июля, 17:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предварительно, ВАЗ выехал на полосу встречного движения

Правоохранители установили личности всех участников смертельного ДТП на трассе в Одесской области, в результате которого погибли шесть человек, еще трое пострадали. Об этом написала пресс-служба Нацполиции.

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Выяснилось, что в автомобиле ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха. Все они погибли на месте происшествия.

"Во встречном направлении, к с. Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое – в больнице", – отметили на сайте.

По предварительной версии, ВАЗ выехал на встречную полосу, в результате автомобили столкнулись.

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По данному факту следователи начали досудебное расследование. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что за 29 лет независимости Украины 174 095 человек погибли в ДТП, еще более 1 264 000 пострадали.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Украине хотят поднять штрафы за превышение скорости. Замглавы МВД Антон Геращенко рассказывал, что правоохранители будут более активно бороться со стритрейсерами, которые постоянно превышают скорость.

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ДТП погибшие одесская область

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