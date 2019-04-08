"Экомаршрут" в Одессе: горожане собрали вторсырье и подписи против пакетов

Одесситы собрали четыре полных микроавтобуса вторсырья

Точки сбора. Около 400 людей принесли отсортированный мусор. Фото: Д. Митанова.

"Экомаршрут" в Одессе: горожане собрали вторсырье и подписи против пакетов Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b68/ec5/5cab68ec5806a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b68/ec5/5cab68ec5806a.png 2019-04-08T18:50:11+03:00 Одесса Одесситы собрали четыре полных микроавтобуса вторсырья

В Одессе в выходные прошел очередной "Экомаршрут" — сбор отсортированного горожанами вторсырья для его дальнейшей переработки. Но в этот раз одним лишь мусором не ограничились: параллельно организаторы собирали подписи под петицией о запрете полиэтиленовых пакетов.

Напомним, первые такие рейсы стали проводить по инициативе эковолонтеров и нескольких сортирующих компаний еще в 2017-м. Один из них ориентировался на жителей Малиновского района и окраину Киевского, собирая у них пластик, бумагу, стекло, алюминий, металлы — все, что можно переработать. Сейчас же компания, которая этим занималась, временно приостановила свои экомаршруты. Там говорят, что в последний раз они выезжали в ноябре прошлого года.

"Пока экомаршрутов нет, зимой было тяжело, поэтому перестали ездить. В апреле думаем возобновить маршруты", — рассказали нам в компании.

Позже к проведению "экозаездов" подключился проект "Город будущего", который работает и сейчас. Именно он и собирал вторсырье в воскресенье. Его традиционный маршрут включает шесть остановок в Киевском, Малиновском и Приморском районах. После зимнего перерыва участники команды вернулись к борьбе за сортировку мусора 28 февраля. Правда, по словам руководителя проекта Владимира Савченко, график поездок немного изменится: теперь автобус будет ездить раз в месяц, потому что участникам проекта не хватает рук, чтобы все отсортировать. Так, в этот раз они собрали четыре полных грузовых бусика вторсырья.

В "Городе будущего" констатируют: увеличилось количество людей, которые заинтересованы в сортировке мусора.

"На первый экомаршрут пришли около 40 людей, а в это воскресенье — около 400. Конечно, приятно, но это очень большая нагрузка для нас, в том числе и в финансовом плане, — поясняет Савченко. — На один рейс маршрута и сортировку мусора уходит минимум 5000 гривен, которые я выделяю из своего кармана. То, что мы получаем от сдачи отходов, это около 10% от того, что нужно на полноценное финансирование проекта".

Эковолонтер надеется своей деятельностью повлиять на экологическую ситуацию в регионе и приобщить членов местных органов власти к контролю и осуществлению сортировки вторичного сырья.

ИНИЦИАТИВА. Одесситы, которые приносили вторсырье, в этот раз также могли оставить свою подпись под петицией о запрете использования полиэтиленовых пакетов. Так, "Город будущего" собрал уже более 90 голосов солидарных с ними горожан.

"Я считаю, что не стоит с подписями затягивать. Мы соберем около 120—150 и тогда уже подадим петицию в Кабинет министров Украины, Одесскую областную администрацию и Одесский городской совет. Если представители власти скажут, что подписей мало, будем собирать еще. Но мы считаем, что надо им постоянно напоминать об этом", — рассказал Савченко.

Люди такие инициативы поддерживают, тем более что некоторые страны уже запретили пакеты.

"Я тоже за сохранение окружающей среды. Уже надоело видеть летающие по городу пакеты", — поделилась с нами горожанка Александра Маслова.

"Было бы хорошо, если бы ребята создали и электронный вариант петиции. Так они соберут намного больше подписей. Я вот, к сожалению, к ним попасть не смогу", — сетует одесситка Диана Кравченко.

Напомним, в Одессе заработал первый "Банк пластика". Такое название получила мастерская по приему и переработке пластика, которая открылась в Киевском районе города на ул. Александра Невского, 57, в рамках проекта Precious Plastic Odessa (в переводе с английского "драгоценный пластик").

Ранее мы писали, как в Харьковской области сортируют отходы.

Напомним, в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.