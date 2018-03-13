Экс-директора лагеря "Виктория" оставили под стражей

В ближайшее время с материалами уголовного дела должны ознакомиться все потерпевшие

В Киевском районном суде Одессы закончилось первое подготовительное заседание по делу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Защита Саркисяна ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест, мотивируя это плохим состоянием здоровья подсудимого и тем, что досудебное расследование уже окончено, сообщает "Репортер".

Кроме того, сразу несколько депутатов областного совета – Анатолий Хмелевский, Анатолий Садовник, Евгения Абрамова и общественница Тамила Афанасьева – заявили о готовности взять подсудимого на поруки.

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Прокуратура же продолжила настаивать на содержании Сарксияна в условиях СИЗО. Выслушав стороны, суд принял решение оставить Петроса Саркисяна в изоляторе до 11 мая.

Кроме того, в ближайшее время с материалами уголовного дела должны ознакомиться все потерпевшие, после чего начнется рассмотрение дела по сути.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября – один из корпусов выгорел дотла, в огне погибли трое девочек.

Также мы писали, точную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе установить невозможно, так как сгорели все свидетельства, рассматриваются 4 версии трагедии. Об этом сообщила спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба. "Это занесение огня извне, то есть поджог, вторая версия – разогретый предмет. Третья – возникновение пожара от открытого огня, четвертая – короткое замыкание электрооборудования", – сказал спикер прокуратуры.