Эксперт предупредил об угрозе для Одессы со стороны России

Российские власти могут начать останавливать украинские суда не только в Азовском, но и в Черном море

Провокации с задержаниями Россией судов в Азовском море являются лишь тренировками, и в будущем Кремль может устроить блокаду Одессы. Об этом в интервью заявил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко, передает "Апостроф".

"Главные экспортные пути Украины находятся в Черном море. Сейчас все действия происходят в Азовском море, и если было уже более 80 задержаний, то можно представить, какое количество людей и экипажей отработали свои действия в таких ситуациях", - говорит эксперт.

Также Клименко напомнил о захваченных Россией нефтяных платформах на морском шельфе Украины. Они находятся ближе к побережью Одесской области, чем к оккупированному Крыму. Еще есть Голицынское, Архангельское и Штормовое месторождение, которое уже ближе к полуострову.

"На каждой платформе и на каждой буровой есть гарнизон российского спецназа или морской пехоты, а также локаторы наблюдения подводной, надводной и воздушной обстановки. Таких военных объектов там полтора десятка. И если раньше их патрулировали вспомогательные корабли – буксиры и прочее, то с первого июня охрана украинских вышек на украинском шельфе официально передана 41-й бригаде малых ракетных кораблей Черноморского флота РФ. Происходит круглосуточная ротация кораблей, то есть речь идет о боевых кораблях со значительным потенциалом", – сказал он.

Эксперт прогнозирует, что российские власти могут начать останавливать суда не только в Азовском, но и в Черном море.

"Как бы я поступил на месте россиян, наблюдая отсутствие активной реакции Украины на безобразия в Азовском море? Я бы начал задерживать для досмотра суда, идущие в или из Одессы. А почему нет? … Если они раз, второй, третий так поступят, то мы можем себе только представить, что будет с морским трафиком в этом районе. Он существенно уменьшится, и это будет крайне неприятная ситуация. Такого может и не произойти, но этот вариант развития событий надо иметь на столе. Аналогично надо отработать варианты с высадкой десанта", – добавил Клименко.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук пояснил, зачем президент РФ Владимир Путин взялся за Азовское море.