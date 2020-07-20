Эпидемия не отступает: в одесской "инфекционке" заканчиваются места для больных COVID-19

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции уменьшила темпы распространения. Однако в Одессе растет число заболевших – за минувшую неделю в регионе подтвердили 159 новых случаев COVID-19.

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Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко в ходе заседания оперативного штаба в мэрии, неделей ранее коронавирус подтвердили у 117 человек. Аналогичная ситуация с госпитализацией: 123 против 78. Это говорит о росте заболеваемости.

"Все это вынуждает нас разворачивать еще два отделения под COVID-19 в одесской инфекционной больнице, всего 60 коек. Кроме того, вызываем из резерва дополнительных специалистов", – отметила Елена Якименко.

Она добавила, что если заболеваемость продолжит расти, департамент будет вынужден использовать возможности медучреждений т. н. второй волны, а именно: ГКБ №1 (25 инфекционных и 6 реанимационных койко-мест), ГКБ №10 (60 и 15), ГКБ №5 (120 и 24), детской больницы №3 (75 + 6) – всего 331 койко-место.

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По состоянию на 20 июля в Одесской области в общем зафиксирован 2581 случай заболевания COVID-19, из них 683 приходятся на Одессу. На стационарном лечении в инфекционной больнице – 109 человек, 12 из которых в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, как нужно проходить самоизоляцию, если дома один из членов семьи заразился коронавирусом.

Кроме того, ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили вспышку коронавируса в Украине. За нарушение карантина предприятиям и организациям грозит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

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