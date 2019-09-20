Еще одному сотруднику одесской гостиницы "Токио Стар" сообщили о подозрении

Сгоревший отель "Токио Стар" / Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении главному инженеру гостиницы "Токио Стар" за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Одесской области совместно с ГУНП в области сообщили о подозрении в соответствии с требованиями Закона главному инженеру отеля "Токио-Стар" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", – сказано в сообщении на сайте прокуратуры в четверг.

По информации ведомства, с 2009 года вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за исправность систем и подбор для работы лиц, которые имели ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Руководил работой этих указанных лиц.

Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице. В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.

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Согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, деятельность заведения годами велась с нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работа отеля была остановлена.

Также отмечается, что в течение 2013-2018 годов руководство отеля вместе с инженером и администратором систематически мешало проверкам со стороны контролирующих органов.

"В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако мер для установления причин неполадок и их устранения принято не было. В результате из-за трагического пожара в августе в отеле погибли люди", – говорится в сообщении.

Как "Сегодня" писали ранее, одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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