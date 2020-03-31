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Ездила в общественном транспорте: у жительницы Одессы подтвердили COVID-19

31 марта, 11:41

Тина Наринецкая

Женщина за границей не была

В Одессе зараженная коронавирусной инфекцией женщина ездила по городу на общественном транспорте и ходила на городские рынки. Об этом сообщили в пресс-службе местной ОГА.

Как выяснилось, одесситка 1947 года рождения за границу не выезжала. По словам женщины, с инфицированными она не контактировала. Но она спокойно передвигалась по городу и общалась с людьми. Сейчас женщина находится в Одесской городской инфекционной больнице.

Всего же в Одесской области лабораторно подтвердили 11 случаев COVID-19. Еще у двух человек инфекцию подтвердили экспресс-тесты.

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"Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите на улицу без надобности, соблюдайте дистанцию в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки", - обратились к людям в местной ОГА.

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Кроме того, в регионе на инфекцию проверяют 89 людей. 44 из них находятся на стационаре.

Напомним, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина принимает мер, чтобы мягко пройти эпидемический период и не допустить всплеска коронавируса.

Отметим, что врачи и эксперты говорят, что пик COVID-19 припадет на апрель, предположительно вторую его половину. Подробней об этом читайте в материале "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса женщина Украина инфекция заражение коронавирус

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