Ежедневно поступают десятки больных с пневмонией: одесский медик рассказала о ситуации в "инфекционке"

На сегодняшний день в больнице находятся 55 пациентов, из них 44 с пневмонией

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Заведующая инфекционным отделением Измаильской районной больницы в Одесской области Анна Николаева рассказала, что количество больных COVID-19 уже превышает возможности медучреждения.

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Больница функционирует как сортировочный пункт для пациентов с подозрением на коронавирус. Само же отделение рассчитано на 70 койко-мест: сорок взрослых и тридцать детских. В связи с этим, медик недоумевает, как можно было назначить больницу со столь ограниченным количеством койко-мест опорной для всего юга Одесской области, сообщает "Думская".

Анна Николаева направила несколько докладных в областной департамент здравоохранения. В результате в Измаил приехали представители ведомства и пояснили, что в самом начале подготовки к борьбе с эпидемией COVID-19 кто-то из вышестоящих чиновников подал в Минздрав информацию о том, что инфекционное отделение Измаильской ЦРБ готово принять 130 пациентов.

На самом же деле, говорит завотделением, такое количество койко-мест не закладывалось даже при проектировании больницы. Изначально она была рассчитана на 120 мест, а в 2003 году их количество было сокращено до 70.

Отмечается, что на сегодняшний день в больнице находятся 55 пациентов, из них 44 с пневмонией.

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По словам медика, практически ненужными оказались аппараты искусственной вентиляции легких, которыми больницы так активно запасались в начале эпидемии. Сейчас востребованы кислородные точки и кислородные концентраты. В Измаильской "инфекционке" их в необходимом количестве нет: имеется всего 11 кислородных точек и семь кислородных концентраторов. В результате больные иной раз вынуждены делиться аппаратами друг с другом.

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Анна Николаева рассказала также, что медики давно уже не сталкиваются с максимальным инкубационным периодом болезни, составляющим две недели. Сейчас пациенты начинают поступать уже на третий-пятый день после контакта. У них сильная одышка, температура до 39 градусов, очень редко бывает кашель.

В день в отделение поступает 8-12 больных с пневмонией. При этом лаборатория задерживает выдачу результатов: вместо одного дня заключения приходится порой ждать до пяти суток. А это значит, что все это время в палате лежит пациент с неопределенным диагнозом, которого не могут перевести в соответствующее лечебное учреждение и назначить лечение.

"За июль мы приняли 174 пациента с пневмонией, и 79 из них оказались зараженными коронавирусом. В августе этот показатель будет еще больше. Наш медперсонал едва выдерживает, не хватает медсестер, дежурных врачей. Мы все на пределе. И при этом, когда я выхожу за стены больницы, то вижу, насколько люди беспечны, они совершенно не беспокоятся о своем здоровье, в общественных местах не надевают, как положено, маску. А ведь масочный режим в Украине никто не отменял, маска все-таки на 70 процентов защищает от инфекции", – подытожила Анна Николаева.

Напомним, несмотря на эпидемию коронавируса украинцы массово едут на отдых в Одессу.

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