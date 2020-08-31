В мэры Одессы от "Слуги народа" идет юморист Олег Филимонов

Кандидат в мэры видит себя в роли координатора или бренд-менеджера

Кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал юморист Олег Филимонов. Он оценил свои силы на выборах, заявив, что его конкурент и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов "крепкий хозяйственник". Об этом сообщает PavlovskyNews.

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По мнению Филимонова, одесситы уже устали от того, что достижения города часто приписывают как заслугу Труханова, хотя все в городе делают за бюджетные деньги.

"Я никогда не воровал и до сих пор не умею этого делать и надеюсь, что никогда не научусь", – заявил Филимонов.

Он уточнил, что у него есть мощная команда специалистов, а себя он видит в роли координатора или бренд-менеджера. В то же время шансы на свою победу кандидат оценивает как "50 на 50".

Кроме того, юморист рассказал, как три месяца назад Зеленский пригласил его с женой в Офис президента. Во время обеда ему и предложили идти в мэры Одессы.

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Напомним, ранее политолог Николай Давидюк заявил, что на местных выборов в Украине одной из главных проблем станет коррумпированность избирательных комиссий на местах.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Местные выборы в Украине объявили, но не везде".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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