Фото дня. Как выглядела Одесса много лет назад

В Сети пользователи делятся старыми снимками Одессы. На кадрах можно увидеть разные периоды жизни города. Даже в годы Второй Мировой войны.
Атмосферными фотографиями города делится 048.ua.
На нем – Ришельевская улица от Оперного театра. Здания слева уже не существует, оно было разрушено в годы Второй Мировой войны.
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А вот Соборная площадь с колокольней кафедрального собора и памятником князю Воронцову.
Одесская Пересыпь чуть более ста лет назад.
А это фото было сделано с дома Папудовой, что на Преображенской.
На фото – входная арка парка им. Шевченко.