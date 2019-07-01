Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Гибель четверых детей в Одесской области: Зеленский дал поручение будущему губернатору

1 июля, 20:29

Глава государства поручил новому председателю лично контролировать расследование


Президент Украины Владимир Зеленский поручил будущему председателю Одесской областной государственной администрации лично контролировать расследование гибели четверых детей во время пожара в селе Черное.

Об этом говорится в сообщении главы государства на его официальном интернет-представительстве.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил будущему председателю Одесской областной государственной администрации, который в ближайшее время будет назначен на должность, лично проконтролировать расследование трагедии в Одесской области, в результате которой погибли четверо детей", – говорится в сообщении.

Также в президент указал, что личный контроль выяснения причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем будут в числе первых задач для нового председателя Одесской ОГА.

Напомним, что ранее Зеленский предложил Кабмину утвердить в должности председателя Одесской ОГА Андрея Андрейчикова.

Ранее в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 7:00 в одном из частных домов села, где находились четыре маленьких девочки, вспыхнул огонь. Местные жители, заметив задымление, вызвали спасателей, но, к сожалению, детей обнаружили уже без признаков жизни.

"Как установили полицейские, две местные жительницы 19-ти и 23-х лет оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза", – заявили копы.

Напомним, ранее в Кривом Роге во время пожара в квартире четырехэтажного дома пострадали трое детей. Огонь вспыхнул на балконе второго этажа, и до приезда спасателей местные жители помогли выбраться детям из горящей квартиры.

Также мы писали о том, как в Хмельницкой области пожар в жилом доме унес жизнь трехлетнего ребенка. О пожаре спасателям сообщил сосед, который заметил, что из дома поднимается густой черный дым. Еще до прибытия подразделений, мужчина ворвался в горящий дом и спас 58-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, трагедия, расследование, Зеленский, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость " Гибель четверых детей в Одесской области: Зеленский дал поручение будущему губернатору". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

8 причин не возвращаться к бывшему

За что Борис Филатов будет хлопать в ладоши Владимиру Зеленскому

Европейские игры. Украина финишировала на 3-м месте

Звезды, живущие с неизлечимыми болезнями

Опубликован трейлер комедии "Авантюра" с Шарлиз Терон

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь