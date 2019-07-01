Гибель четверых детей в Одесской области: Зеленский дал поручение будущему губернатору

Глава государства поручил новому председателю лично контролировать расследование

Президент Украины Владимир Зеленский поручил будущему председателю Одесской областной государственной администрации лично контролировать расследование гибели четверых детей во время пожара в селе Черное.

Об этом говорится в сообщении главы государства на его официальном интернет-представительстве.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил будущему председателю Одесской областной государственной администрации, который в ближайшее время будет назначен на должность, лично проконтролировать расследование трагедии в Одесской области, в результате которой погибли четверо детей", – говорится в сообщении.

Также в президент указал, что личный контроль выяснения причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем будут в числе первых задач для нового председателя Одесской ОГА.

Напомним, что ранее Зеленский предложил Кабмину утвердить в должности председателя Одесской ОГА Андрея Андрейчикова.

Ранее в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 7:00 в одном из частных домов села, где находились четыре маленьких девочки, вспыхнул огонь. Местные жители, заметив задымление, вызвали спасателей, но, к сожалению, детей обнаружили уже без признаков жизни.

"Как установили полицейские, две местные жительницы 19-ти и 23-х лет оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза", – заявили копы.

Напомним, ранее в Кривом Роге во время пожара в квартире четырехэтажного дома пострадали трое детей. Огонь вспыхнул на балконе второго этажа, и до приезда спасателей местные жители помогли выбраться детям из горящей квартиры.

Также мы писали о том, как в Хмельницкой области пожар в жилом доме унес жизнь трехлетнего ребенка. О пожаре спасателям сообщил сосед, который заметил, что из дома поднимается густой черный дым. Еще до прибытия подразделений, мужчина ворвался в горящий дом и спас 58-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.

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