Гибель детей под Одессой: названа предварительная причина трагедии

Открыто дело по статье "умышленное убийство"

На месте пожара в селе Черная.

Предварительной причиной возгорания в жилом доме села Черная Одесской области, следствием чего стала гибель четырех детей, является нарушение пожарной безопасности при неосторожном обращении с электроприборами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Причиной смерти детей предварительно названа асфиксия, отравление продуктами горения.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщалось, в с. Черная Окнянского района Одесской области в частном домохозяйстве на пожаре вчера погибли четыре девочки. Как выяснило следствие, две местные жительницы 19-ти и 23-х лет оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня в Окнянском районе объявили траур из-за гибели детей.

Президент Владимир Зеленский назвал личный контроль над расследованием причин трагедии одной из первых задач для нового председателя Одесской ОГА.

Как сообщалось, шестеро детей пострадали при взрыве гранаты в Днепропетровской области

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