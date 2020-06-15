Гибель спортсменки в Одесской области: появились новые подробности трагедии

Бегунья лидировала, но на последнем участке дистанции исчезла

В Одессе медики устанавливают причину смерти участницы ультрамарафона – бегуньи Екатерины Катющевой.

Об этом заявил спикер Одесской областной государственной администрации Денис Соколов, сообщает "Укринформ".

В частности, медики не исключают – сопутствующей причиной полученного девушкой теплового удара могло быть также заболевание сосудов.

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"Катя шла первой на 67-километровой дистанции забега вокруг Куяльника, который стартовал в субботу (14 июня – Ред.) в Красноселке. Но примерно за 10 километров до финиша, поймав "солнечный удар" в жаркой пустынной местности, сошла с дистанции", - рассказал Соколов.

Также он добавил, что "к сожалению, в этот момент никого рядом с ней не оказалось".

"Волонтеры нашли ее только вечером, в больнице Кате диагностировали "инсульт", который привел к летальному исходу. Вместе в тем, медики предполагают, что спортсменка могла страдать заболеванием сосудов", - отметил чиновник.

Соколов подчеркнул также, что врачи сделали все возможное для спасения жизни спортсменки.

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Стоит добавить, что одной из возможных причин трагедии могло стать отсутствие медицинского сопровождения участников гонки, вследствие чего лидирующая 32-летняя спортсменка не смогла получить своевременной помощи.

Ответственная за связь с общественностью ультрамарафона Екатерина Дигтяр отказалась комментировать ситуацию, а ответственная за организацию Ирина Дашкова заявила, что "участников забега сопровождали представители Красного Креста".

Тем не менее, она не смогла объяснить, почему в течение восьми часов пришлось искать лидера гонки Катющеву.

В полиции Одессы заявили, что расследуют причины и обстоятельства гибели участницы забега по статье об "умышленном убийстве".

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"Полицейские расследуют факт смерти одесской спортсменки. Предварительно событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, в марте известный украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии. Об этом в соцсетях написали его друзья.

О том, как Алексей Борисенко исчез и что произошло в Японии, смотрите видео:

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