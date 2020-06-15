Гибель спортсменки в Одесской области: появились новые подробности трагедии

В Одессе медики устанавливают причину смерти участницы ультрамарафона – бегуньи Екатерины Катющевой.
Об этом заявил спикер Одесской областной государственной администрации Денис Соколов, сообщает "Укринформ".
В частности, медики не исключают – сопутствующей причиной полученного девушкой теплового удара могло быть также заболевание сосудов.
"Катя шла первой на 67-километровой дистанции забега вокруг Куяльника, который стартовал в субботу (14 июня – Ред.) в Красноселке. Но примерно за 10 километров до финиша, поймав "солнечный удар" в жаркой пустынной местности, сошла с дистанции", - рассказал Соколов.
Также он добавил, что "к сожалению, в этот момент никого рядом с ней не оказалось".
"Волонтеры нашли ее только вечером, в больнице Кате диагностировали "инсульт", который привел к летальному исходу. Вместе в тем, медики предполагают, что спортсменка могла страдать заболеванием сосудов", - отметил чиновник.
Соколов подчеркнул также, что врачи сделали все возможное для спасения жизни спортсменки.
Стоит добавить, что одной из возможных причин трагедии могло стать отсутствие медицинского сопровождения участников гонки, вследствие чего лидирующая 32-летняя спортсменка не смогла получить своевременной помощи.
Ответственная за связь с общественностью ультрамарафона Екатерина Дигтяр отказалась комментировать ситуацию, а ответственная за организацию Ирина Дашкова заявила, что "участников забега сопровождали представители Красного Креста".
Тем не менее, она не смогла объяснить, почему в течение восьми часов пришлось искать лидера гонки Катющеву.
В полиции Одессы заявили, что расследуют причины и обстоятельства гибели участницы забега по статье об "умышленном убийстве".
"Полицейские расследуют факт смерти одесской спортсменки. Предварительно событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, в марте известный украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии. Об этом в соцсетях написали его друзья.
О том, как Алексей Борисенко исчез и что произошло в Японии, смотрите видео:
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