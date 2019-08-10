Гид по курортам юга Украины: где цены ниже, а наплыв людей меньше

В Катранке делаем селфи с пеликанами, а в Санжейке, где был Высоцкий, любуемся маяком

Разгар курортного сезона на пляже Ланжерон в Одессе / Фото: Полина Мордынская, Сегодня

Если спросить украинского туриста, какие курорты на юге Украины он знает, в ответ наверняка прозвучат "Одесса", "Затока". Может быть еще "Каролино-Бугаз" и "Курортное". В реальности же их гораздо больше: вся Одесская область вытянулась вдоль побережья Черного моря и спуститься по песку к воде можно практически везде.

Безусловно, не каждый такой курорт может похвастать развитой туристической структурой, но некоторые туристы сознательно отказываются от благ городской цивилизации.

"Инфраструктуры мне хватает и в моем городе. А тут хочется наслаждаться только солнцем, морем и природой", — говорит харьковчанка Татьяна об отдыхе в живописном поселке Санжейка.

Отдыхающих в таких местах, как правило, меньше, пляжи больше, а цены ниже, чем на разрекламированных локациях. "Сегодня" составили свой топ-12 курортов Одесской области (см. карту) и выяснили, что там готовы предложить туристу. Впереди август и сентябрь с его бархатным сезоном, а отдохнуть у моря никогда не поздно.

Южный: бюджетное море для всей семьи

Туристов Южный привлекает чистотой и уютом.

"Отдых в Южном я бы рекомендовал тем, кто хочет провести отпуск бюджетно. Здесь есть рынок, супермаркеты, поэтому готовить можно самостоятельно. А цены на жилье — умеренные. В июне мы платили 700 грн в сутки за двухкомнатную квартиру, где остановились двумя семьями", — рассказал киевлянин Александр.

Новая Дофиновка: тихий уголок вблизи Одессы

Отдых в Новой Дофиновке понравится тем, кто ищет тихий уголок у моря. Недостаточно развитую курортную инфраструктуру поселка компенсирует близость к областному центру. До Одессы отсюда — 22 км. К слову, владельцы частных домов, мини-отелей и апартаментов предлагают постояльцам комбинировать спокойный пляжный релакс с прогулками по Южной Пальмире.

Санжейка: Высоцкий и старый маяк

В Санжейке во время визитов в Одессу очень любил отдыхать Владимир Высоцкий. Исполняя песни под гитару с товарищами у костра, однажды он собрал тут целую поляну слушателей. Есть в поселке и достопримечательности — маяк 1921 года и каменные могильные кресты времен казачества.

Грибовка: широкие и чистые пляжи

В небольшом поселке достаточно развита туристическая инфраструктура. Широкие чистые пляжи, большой выбор пансионатов, баз отдыха и отелей. Бывалые туристы советуют отдыхающим с детьми выбирать жилье на берегу, ведь поход к морю из частного сектора займет много времени.

Каролино-Бугаз: "доплата" за известность

Это один из самых известных курортов региона. Соответственно, и плата за проживание тут выше. Стоимость проживания достигает 1000 грн в сутки. Правда, для отдыхающих тут есть самые разные категории жилья: можно даже снять комнату в частном секторе. Это будет экономно, но тогда до пляжа придется идти минут 15.

Затока: "муравейник" для пляжников

Вряд ли кто-то будет спорить, что Затока — самый известный курорт Одесской области. Отсюда и более высокие цены, и количество отдыхающих, так что придется потесниться. Зато в поселке есть все необходимое для комфортного досуга, в том числе рестораны и даже кинотеатр.

Сергеевка: с целебным воздухом

Жители курортного поселка Сергеевка хвастаются, что здешнее сочетание сухого и теплого воздуха, запахов леса и морского бриза обладает целебными свойствами. Поселок стоит на берегу Шаболатского лимана. От моря его отделяет узкая песчаная коса.

Курортное: выбор и ступени в скалах

За комнату на турбазе в Курортном с вас возьмут до 340 грн в сутки. Отель обойдется в 1450—3000 грн. Жилье условно можно поделить на две группы — то, которое находится на берегу и наверху в самом поселке (спуск к морю обустроен ступенями в глиняных скалах). В селе также есть продуктовый рынок, аптека и магазины.

Лебедевка: курорт, видевший вельмож

Лебедевку, расположенную на берегу лимана Бурнас и окруженную дубовым и сосновым лесом, облюбовали для отдыха несколько веков назад. Говорят, что село появилось тут во второй половине XVIII века: немецкие переселенцы основали его как дачный поселок. В этом месте в свое время отдыхали дворяне, вельможи и даже король Румынии Михай. Сегодня в поселке и его округе около 40 отелей, пансионатов и баз отдыха. Сдают апартаменты и местные жители. Однако, несмотря на изобилие жилья, здесь, как и в Санжейке, достаточно популярен отдых с палатками. На лимане можно принимать грязевые ванны, чем, в общем-то активно пользуются приезжие, но злоупотреблять ими без консультации с врачами не стоит, ведь самолечение далеко не всем идет на пользу.

Рассейка: бердвотчинг в окружении воды

Курорт считается очень спокойным местом для релакса, удаленным от крупных населенных пунктов. С трех сторон он окружен водоемами: озерами Малый Сасык и Джантшейским, а также лиманом Шаганы. Здесь проходит масштабный птичий путь, так что это отличное место для бердвотчинга — наблюдения за птицами.

Катранка: селфи с пеликанами и рыба

Катранка — это и широченный пляж, где всегда найдется вдоволь свободного места, и чистейшее теплое море (из-за небольшой глубины вода тут быстро прогревается). Правда, чтобы попасть на побережье, нужно пройтись до 400 метров по насыпной дамбе или мостикам, ведь между морем и курортом находится озеро Джантшейское. Зато какие здесь пейзажи! Еще и пеликанов можно увидеть, так что фотоаппарат тут пригодится. Найдется занятие и для любителей рыбалки: в здешних водоемах водится более 50 видов рыб. "Рыбалка на карася, карпа и бычка тут знатная", — говорят местные. Утром и вечером мостики и дамба "утыканы" рыбаками, как еж — иголками.

Приморское: с пляжа — в украинскую Венецию

Поселок Приморское — один из самых южных курортов региона. Он находится на территории Дунайского биосферного заповедника. Тут расположено около 20 баз отдыха, проживание в которых обходится до 400 грн в сутки. Многие стоят непосредственно на побережье и имеют выход на собственный пляж. Жилье в частном секторе обойдется дешевле, но расположен он примерно в километре от моря. Отдыхая в Приморском, туристы также могут съездить на соленое озеро Сасык неподалеку или отправиться на экскурсию в украинскую Венецию — до Вилково около 15 километров.

Напомним, ранее новости "Сегодня" составили ТОП-3 афер, жертвами которых становятся курортники. Злоумышленники обворовывают туристов за границей и обманывают при обмене валют.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама