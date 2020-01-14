Глава налоговой службы Одесской области пыталась подкупить прокурора: появилось видео

Фото: Наталья Чеботарева, Facebook

Исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области пыталась дать крупную взятку прокурору.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины рассказали, что налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности налоговиков.

"Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, по словам самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем взаимодействии с должностным лицом региональной прокуратуры", – сообщили в НАБУ.

Как сообщает "Думская", подозреваемая – Наталья Чеботарева. Женщина занимает эту должность с сентября 2019 года. Подкупить она пыталась главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

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В связи с коррупционным скандалом глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил все руководство одесского управления ведомства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", – заявил чиновник.

Верланов добавил, что уже инициировал внутреннее служебное расследование и анонсировал полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГПС и территориальных органов службы на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГПС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных чиновников", – отметил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников.

Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

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