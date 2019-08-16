Глава Одесского облсовета Урбанский отозвал свое заявление об увольнении

/ Фото: oblrada.odessa.gov.ua

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский отозвал свое заявление о сложении полномочий.

Об этом пишет "Думская".

После перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей председателя облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского, Урбанский отозвал свое заявление об увольнении с поста председателя Одесского облсовета

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Ранее Одесский облсовет планировал избрать нового председателя вместо Урбанского, который избран народным депутатом Украины.

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Известно, что во время сессии возникла потасовка, переросшая в драку. После стычек депутаты удалились для проведения консультаций.

Напомним, избранный нардепом Урбанский Анатолий Игоревич родился 21 июня 1975 года в Одессе, имеет высшее образование, беспартийный, проживает в Одессе, не судим.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть депутатов нового парламента, избранных на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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