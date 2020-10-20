Глава Одесской ОГА поборол коронавирус

Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый, у которого ранее диагностировали коронавирус, уже выздоровел и приступил к работе.

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"Непростой период болезни прошел и я хочу еще раз поблагодарить врачей – теперь я на собственном опыте убедился, как они самоотверженно работают ради каждого пациента", – написал Куцый на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, в первые дни болезни симптомы были практически не заметны.

"Позже, как и у всех, была слабость, насморк и повышенная температура. Последствия заболевания еще ощущаются – несколько дней придется работать из кабинета. Впрочем, уже в ближайшее время планирую посетить ряд районов – проверить работу больниц и пообщаться с медиками", – рассказал Куцый.

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Глава Одесской ОГА призвал жителей области соблюдать карантин, носить маски, чаще мыть руки и прислушиваться к рекомендациям врачей.

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Ранее мы сообщали, что Одесса догоняет Харьков по количеству новых пациентов с COVID-19.

А летом одесситы и туристы массово нарушали карантин в ночных клубах города, смотрите видео:

Видео: Teza

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