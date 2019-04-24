Глава Одесской полиции уходит в отставку
По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию
Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, который ранее стал интернет-звездой, пытаясь говорить по-украински, подал в отставку.
Об этом он сообщил "Громадському".
По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию.
"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сообщил Головин.
Он не прокомментировал причины своей отставки.
Головин служит в органах внутренних дел с ноября 1996 года. Он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и был и.о. главы полиции этого региона. Также занимал разные должности в полиции Одесской области. В июне 2016 года стал руководителем департамента уголовного розыска Нацполиции.
В мае 2015 года, когда Головин занимал должность замначальника милиции Одесской области, вооруженный мужчина захватил в заложники двух сотрудниц аптеки и потребовал вылечить его больную мать, вызвать для интервью журналистов центральных телеканалов, изменить конституционный строй в Украине и присоединить Одесскую область к России. Тогда, как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, Головин обменял себя на заложниц, а потом совместно со спецназовцами, изображавшими журналистов, задержал мужчину.
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