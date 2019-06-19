Главврача одесского диспансера уволили за денежные поборы

Мужчина брал деньги за медицинские осмотры

Иллюстрация. Фото: ГБР

На сессии Одесского областного совета депутаты сняли с должности главного врача одесского лечебно-физкультурного диспансера Игоря Пастернака.

По словам депутата Александра Ахмерова, в учреждении работала специальная комиссия, которая выявила финансовые нарушения. По данным комиссии, за медицинские осмотры с родителей детей-спортсменов брали деньги, в то время как по закону такие услуги бесплатные.

"В учреждении не было утверждено положение о платных услугах. Вместе с тем поступили жалобы от родителей, что там берут деньги: 600 гривен за плановый медосмотр юных спортсменов. Дети проходят медосмотр два раза в год. По закону эти услуги являются бесплатными", - отметил он.

В связи с этим депутаты облсовета приняли решение уволить главврача лечебно-физкультурного диспансера.

Напомним, ранее депутаты Одесской областного совета неудачно попытались уволить известного украинского художника Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея. Соответствующие предложение вынесли на рассмотрение облсовета, но принять его не смогли.

Александр Ройтбурд работает директором одесского музея с марта 2018 года. До этого он победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.

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