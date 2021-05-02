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Годовщина событий 2-го мая в Одессе: Куликово поле и Соборную площадь контролируют правоохранители

2 мая, 09:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сегодня исполняется семь лет со дня страшной трагедии в Одессе, когда марш за единство Украины, после серии провокаций, перерос в уличные столкновения

В Одессе сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии взяли под охрану места, где сегодня будут проходить мероприятия в память о событиях и жертвах 2 мая 2014 года. Речь идет, в частности, о Куликовом поле и Соборной площади.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, взрывотехники проверили территорию на наличие опасных предметов.

На Куликовом поле, со стороны Итальянского бульвара и на пересечении Канатной и Пироговской, установили так называемые "фильтрационные пункты", где посетителей проверяют на наличие опасных и запрещенных предметов.

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Возле обеих площадей ограничено движение автотранспорта.

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Сейчас там несут службу усиленные наряды полицейских и нацгвардейцев, которые следят за общественным порядком.

Напомним, 2 мая исполняется семь лет со дня страшной трагедии в Одессе когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Закончились они пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где располагался лагерь так называемого Антимайдана. Тогда погибли 48 человек, пострадали около 300.

Отметим, на данный момент по событиям 2 мая 19 человек оправдали, рассмотрение еще десятка дел до сих пор продолжается.

Как заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, в Украине не провели эффективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. В ООН считают, что расследование является выборочным и предвзятым.

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