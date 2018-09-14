Годовщина трагедии в "Виктории": вход в лагерь закрыт, а родители наняли иностранных экспертов

"Сегодня" выяснила, как пережили этот год все, кого трагедия коснулась лично

В субботу исполнится ровно год со дня трагедии, которая потрясла всю страну. В детском лагере "Виктория", что на одесском побережье, вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни трех девочек-участниц коллектива "Адель" — 9-летней Анастасии Кулинич, 8-летней Софии Мазур и 12-летней Снежаны Арпентий. "Сегодня" выяснила, как пережили этот год все, кого трагедия коснулась лично.

ТИШИНА И ЗАМКИ. Вчера у главного входа в лагерь настораживала лишь тишина. Спустя год от траурных лент и цветов на воротах остались лишь какие-то потрепанные веревки. В стороне — будка охраны, под которой лежит большая собака. Она, как и худощавый сторож, не обращает на нас никакого внимания. Да и зачем, ведь посторонние сюда не пройдут: на воротах и калитке замки, закрыт и вход со стороны моря. Только спустя некоторое время появляется еще один сторож и поясняет, что не имеет права кого-то впускать. К тому же, добавляет он, на территории идут следственные действия.

"Если мне скажут пустить, я пущу", — говорит страж. Немногословными оказались и члены следственной группы, которых мы застали у выхода из лагеря: "Все вопросы не к нам".

Пока мы пытаемся найти возможность взглянуть на место пожара (со стороны главного входа его видно), к лагерю подъезжает небольшой грузовик со строительным инвентарем. В кузове виднеются деревянные рамы с сетками, похожие на те, которыми просеивают песок. Но рабочие, которые приехали на машине, о своей задаче то ли действительно не знают, то ли предпочитают умалчивать, говоря лишь, что администрация наняла их как рабочую силу. А вот вахтер соседнего коттеджного поселка вспомнила, что приезжала как-то даже комиссия из Киева, но им "сказали молчать по этому поводу".

"Я была на смене, когда оно горело. Вы что думаете, мне это все приятно вспоминать?" — в сердцах говорит женщина.

Детский лагерь. За воротами тихо и никого, кроме охраны, не видно. Фото: Д. Митанова



ЭКСПЕРТЫ ЗА СВОЙ СЧЕТ. По словам родителей, пожарище начали разбирать совсем недавно.

"Как можно было не найти останки всех детей и затянуть это все до последнего? Только через год они кинулись, что нужен акт разбора пепелища, после того, как мы сами подняли этот вопрос. Меня интересует, почему не найдена голова моего ребенка, но это никого не интересовало", — рассказал нам отец Снежаны Игорь Арпентий.

Чтобы пролить свет на причину трагедии, родители даже пригласили за свой счет иностранных экспертов. Эти специалисты нашли на пепелище частицы, которые, по предварительной версии, являются фрагментами останков погибших. Теперь родители ждут результатов экспертизы этих фрагментов и говорят, что пригласили иностранцев, потому что недовольны работой отечественных специалистов.

"Как можно быть довольным, когда пропадают улики? Когда нашли тела девочек, также нашли косу черную. Она была описана, сфотографирована, потом она пропадает. Описывают челюсть моего ребенка — ошибаются в зубах... Мы не просто недовольны, это театр абсурда какой-то!" — заявил отец Софии Алексей Мазур, подчеркнув, что намерен при необходимости идти даже в Европейский суд по правам человека.

ХОТЕЛИ ОЗДОРОВИТЬСЯ. Чиновники в течение этого года предпринимали попытку снять арест с лагеря, но безуспешно.

"Несмотря на эмоциональную сторону произошедшего, в адрес городских властей поступают заявки от людей, которые хотят оздоровить детей. Идея снятия ареста была связана с тем, чтобы дети из малоимущих и социально незащищенных семей имели возможность оздоровиться летом", — рассказала нам пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева, уточнив, что речь шла об уцелевшем каменном корпусе, где собирались дополнительно провести противопожарные мероприятия.

На территории. После трагедии здесь детвора больше не отдыхала. Фото: Д. Митанова

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ: ДЕЛА СЛУШАЮТ И ОБЪЕДИНЯЮТ

Спустя год после трагедии полем битвы стали суды. Всего, по данным прокуратуры, в связанных с пожаром делах насчитывается 78 пострадавших. Это не только участники ансамбля "Адель" и их родители, но и жители близлежащих домов.

Дело о нарушении правил пожарной безопасности, открытое против экс-директора лагеря Петроса Саркисяна, объединили с делом о растрате имущества и служебной подделке, в котором, помимо Саркисяна, фигурирует его заместительница Татьяна Ланина.

"Подзащитный чувствует себя плохо и считает, что незаконно привлекается по той статье, которая указана в обвинительном акте. Я думаю, что этого состава преступления в его деятельности нет", — заявил нам адвокат директора Игорь Карпов.

Он опасается, что дальнейшее содержание его клиента под стражей может привести к ухудшению здоровья и даже смерти.

Уже рассматривается в суде и объединенное дело против сотрудников ГСЧС — бывшего начальника Киевского райотдела ГСЧС Валерия Дяченко и инспектора Леонида Бондаря. Напомним, их обвиняют в служебной халатности, ведь, по мнению правоохранителей, они должны были требовать закрытия лагеря.

"Прокуратура ему (Дяченко. — Авт.) вменила весь Кодекс гражданской защиты, не какую-то конкретную статью, а все сразу, — рассказал нам адвокат экс-начальника Анатолий Робул. — Тем более это общеобразовательное заведение, проверки проводились по отдельным постановлениям Кабмина, и по ним все нарушения были доложены в Кабмин, и уже там должны были обращаться в Министерство образования".

Кроме того, слушается дело о служебной халатности, открытое против бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько. Уже состоялось подготовительное заседание, но к рассмотрению дела по сути так и не перешли.

"Думаю, решение будет нескоро. Ее адвокат ушел в отпуск и написал заявление, чтобы заседание отложили", — считает адвокат потерпевших Татьяна Сягровец.

В августе прокуратура сообщила о начале еще одного расследования, в котором фигурирует фирма-подрядчик. Ее руководителя подозревают в служебной подделке и растрате в крупных размерах во время строительства и реконструкции лагеря.

"Круг лиц, которым предъявили подозрения по разным статьям, должен быть расширен", — считает член профильной комиссии ОГА Светлана Подпалая.

СУДЬБЫ: ТАНЦЫ, ПРЕМИИ И НАЦКОРПУС

Тихончук получает награду. Фото: president.gov.ua

Танцевальный коллектив "Адель" после трагедии не распался, а, кажется, стал еще более сплоченным. После паузы в несколько месяцев юные танцоры вновь вернулись к тренировкам, а в мае 2018-го впервые выступили на сцене после трагедии.

"Для детей это было очень важно. В первые несколько месяцев в знак траура и просто потому, что это сложно принять и пережить, занятия отменили, но потом по просьбам детей и родителей они начались снова, — рассказала "Сегодня" представитель родительского комитета Оксана Лищук. — Это было очень важным моментом в психологическом восстановлении — возвращение к привычной для них деятельности".

Когда танцколлектив восстановил работу, родители указали на недостатки в противопожарной безопасности детского центра, в котором он базируется. Наша собеседница вспоминает, что тогда руководство привело помещения в порядок в течение двух недель.

НАГРАДЫ ОТ ГАРАНТА. Тем временем Екатерина Ной и Максим Тихончук получили награды из рук президента. Напомним, год назад тогда еще 13-летний Максим и 15-летняя Екатерина спасли из пылающего деревянного сруба 23 ребенка. Вчера они официально стали лауреатами премии "Герой-спасатель года-2018". К слову, в этом году девушка стала студенткой Одесской нацакадемии пищевых технологий и вступила в организацию "Национальный корпус".

СУДЬБА ВОСПИТАТЕЛЯ. Пришла в себя после пережитого и экс-воспитательница "Виктории" Наталья Янчик, которая по документам значилась ответственной за пожарную безопасность. Вместо того чтобы пойти под венец, девушка отправилась в СИЗО. В апреле 2018-го суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

"Нам уже удалось вернуться к нормальной жизни", — заверил нас супруг Натальи, Иван Цокур, уточнив, что после окончания судов новые обвинения его супруге не выдвигали.

Напомним, на месте сгоревшего лагеря "Виктория" снова искали фрагменты тел погибших детей.